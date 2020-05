Feuerwehr rettet drei Menschen aus verrauchtem Haus

Duisburg (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Duisburg hat die Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen drei Hausbewohner aus ihren Wohnungen gerettet. Das Treppenhaus sei komplett verraucht gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Die Menschen hätten nicht selbst fliehen können und an den Fenstern gestanden. Einsatzkräfte brachten sie ins Freie. Verletzt wurde niemand.

Von dpa