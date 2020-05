Fettspur auf der Straße: Autofahrerin prallt gegen Zaun

Sonsbeck (dpa/lnw) - Eine Fettspur hat am Mittwochabend in Sonsbeck am Niederrhein zu einem Verkehrsunfall geführt. Eine 72 Jahre alte Autofahrerin sei in einer Kurve mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Weidezaun geschleudert, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden. Nach Angaben der Polizei dauerte es mehrere Stunden, bis eine Spezialfirma das Fett von der Unfallstelle entfernt hatte. Wie es dorthin gelangte, war zunächst unklar.

Von dpa