DSHS untersucht Covid-19-Auswirkungen bei Athleten

Köln (dpa) - Das Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin an der Deutschen Sporthochschule Köln (DSHS) untersucht die Auswirkungen einer überstandenen Covid-19-Infektion auf das Herz-Lungen-System und die körperliche Leistungsfähigkeit von Spitzensportlern. Wie die Hochschule am Mittwoch ankündigte, soll die Studie in Zusammenarbeit mit dem Olympiastützpunkt NRW/Rheinland von Juni an zunächst bis zu den Olympischen Spielen in Tokio 2021 erfolgen.

Von dpa