Dass die Umsätze insgesamt trotz des Corona-Shutdowns nur so leicht absackten, liegt daran, dass die extremen Einbußen im Vor-Ort-Geschäft durch deutliche Zuwächse im Online-Handel oder in Supermärkten ausgeglichen wurden. So stiegen etwa die Umsätze im Versand- und Internethandel um knapp 17 Prozent und in Supermärkten um gut 9 Prozent, während sie im stationären Textilhandel um rund 48 Prozent einbrachen.