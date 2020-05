Münster (dpa/lnw) - Bei einem Brand in der Innenstadt von Münster ist Polizeiangaben zufolge ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, waren 48 Einsatzkräfte mit dem Löschen des Brands am Dienstagabend beschäftigt. Demnach konnten sich rund 10 Personen vor den Flammen in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand.

Von dpa