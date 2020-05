Wenig Stau am Mittwochmorgen: Reiseverkehr könnte zunehmen

Gelsenkirchen/München (dpa/lnw) - Am Mittwoch vor dem Himmelfahrtstag ist es auf den Straßen Nordrhein-Westfalens vergleichsweise ruhig. Um 8.00 Uhr zeigte der «WDR-Staumelder» rund 18 Kilometer Stau für das Bundesland an. «Gerade am Nachmittag, zwischen 13 und 19 Uhr erwarten wir aber mehr Verkehr auf den Straßen», teilte ein ADAC-Sprecher am Mittwochmorgen mit. «Gerade die Ballungsräume sind trotz des geringeren Verkehrsaufkommen staugefährdet.» Auch am Sonntag sei durch den Rückreiseverkehr mit Staus zu rechnen. «Aber die gute Nachricht: So schlimm wie in den letzten Jahren wird es wahrscheinlich nicht.»

Von dpa