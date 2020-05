Demnach besaßen rund 4500 und damit die meisten neu eingebürgerten Menschen vorher die türkische Staatsbürgerschaft. Auf Platz zwei folgten laut Landesamt die Briten, die vor dem Hintergrund des Brexits einen neuen Rekordwert erreichten: Rund 3850 Briten ließen sich 2019 in Nordrhein-Westfalen einbürgern, fast dreimal so viele wie 2018. An dritter Stelle folgten irakische Staatsangehörige mit 1646 Einbürgerungen. In rund zwei Dritteln aller Gemeinden in Nordrhein-Westfalen verzeichnete das Landesamt mehr Einbürgerungen als noch 2018.