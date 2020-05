A44: Schwertransporter stecken in Auffahrt fest

Essen (dpa/lnw) - Zwei Schwertransporter mit Brückenbauteilen blockieren seit Mittwochmorgen die Auffahrt Langenberg auf der A44 in Richtung Essen. Die Auffahrt sollte voraussichtlich bis Donnerstagmorgen gesperrt bleiben, teilte Straßen.NRW am Mittwoch mit. Es sei noch unklar, wie lange es dauern werde, die Transporter aus der Auffahrt zu befreien, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Polizei arbeite noch an Lösungen.

Von dpa