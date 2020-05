Deutsches Historisches Museum erhält Schenkung zur Zeche

Berlin (dpa) - Der Abschied von der Steinkohle wird Thema fürs Museum: Das Deutsche Historische Museum in Berlin hat rund 100 Objekte aus der Zeche Prosper-Haniel in Bottrop als Schenkung erhalten. Die Zeche war 2018 als letztes Steinkohlenbergwerk in Deutschland geschlossen worden. Zu Schenkung gehören eine rund fünf Meter lange Personengondel, ein 1,7 Tonnen schwerer Schneidkopf und auch kleinere Gegenstände aus dem Bergbaualltag wie ein Waschkorb und Warnschilder. Diese würden Teil der neuen Dauerausstellung, wie das Museum am Dienstag mitteilte. Die Schenkung des Unternehmens RAG kam demnach auch mit Hilfe des Moderators Ulrich Deppendorf zustande. Der gebürtige Essener ist Vorsitzender des Museumsvereins.

Von dpa