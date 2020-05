Vermeintlicher Einbrecher entpuppt sich als Waschbär

Gevelsberg (dpa/lnw) - Er trägt von Haus aus eine Maske und hat fette Beute gemacht: Einen ganz besonders flauschigen Dieb hat die Polizei in Gevelsberg ertappt - einen Waschbären. Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Stadt im Ennepe-Ruhr-Kreis hatten die Polizei verständigt, weil sie auf ihrer Dachterrasse verdächtige Geräusche hörten, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag über den Einsatz von Sonntag berichtete. Sie hätten befürchtet, dass sich dort ein Einbrecher oder anderer ungebetener Gast aufhalte. Die Polizei rückte an und enttarnte den raschelnden und klappernden Besucher als harmlosen Waschbären. Er hatte sich einen Meisenknödel geschnappt, den er hinter einer Kiste sitzend verspeiste. «Einen solchen Dieb nehmen wir nicht Gewahrsam. Der darf das», sagte die Polizeisprecherin. Stattdessen habe das Tier schnell die Flucht ergriffen.

Von dpa