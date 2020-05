Ermittler nehmen fünf mutmaßliche Drogendealer fest

Gießen (dpa) - Die Polizei in Gießen hat fünf mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Die Verdächtigen im Alter zwischen 24 und 29 Jahren sitzen in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten. Gegen die Verdächtigen aus dem Raum Gießen und aus Nordrhein-Westfalen werde bereits seit mehreren Wochen ermittelt. Sie sollen Mitglieder verschiedener Gruppierungen sein, die Drogen aus den Niederlanden nach Deutschland geschmuggelt und bis nach Hessen weiterverkauft haben.

Von dpa