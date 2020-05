26-jähriger Cedric gewinnt «Big Brother»-Staffel

Die 13. Staffel wurde weitgehend unbehelligt vom Coronavirus produziert, da die ersten Kandidaten bereits am 6. Februar von der Außenwelt abgeschottet wurden. Zu der Zeit waren in Deutschland nur wenige Fälle in Bayern bekannt. Neue Kandidaten testete der Sender vor dem Einzug auf das Virus, wie es hieß, alle Tests seien negativ gewesen. Da die Kandidaten Informationen von draußen auf ihrem kleinen Areal in Köln nicht erhalten durften, erfuhren sie erst in einer Sondersendung von der Pandemie.