In der am Montag veröffentlichten jährlichen Befragung des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) gaben 70 Prozent der in NRW befragten Schulleiter an, dass sie mit dem Lehrkräftemangel zu kämpfen haben. Bundesweit liegt der Wert bei 59 Prozent, dabei liegt der durchschnittliche Anteil unbesetzter Stellen in NRW sogar mit neun je Schule knapp unter dem Bundesschnitt.

Ihren Personalmangel decken drei von vier Schulleitungen mit Seiteneinsteigern. Mehr oder weniger: Nur an jeder vierten Schule starten die neuen Kollegen mit einer pädagogischen Vorqualifikation. Die bieten aber nur weitere 42 Prozent der übrigen Schulen nachher an.

Dass die Digitalisierung der Schulen große Lücken aufweist, zeigt sich in der Corona-Pandemie deutlich. Doch auch in der noch vor dem Ausbruch erhobenen Umfrage bemängeln 60 Prozent der Schulleiter in NRW, dass noch nicht alle Klassen und Fachräume mit Breitbandanschluss und drahtlosem Netzzugang ausgestattet sind. Immerhin 40 Prozent der Schulen besitzen Tablets oder Smartphones für einige Klassen. Komplett ausgestattet sind nur drei Prozent, 57 Prozent der Schulleiter können hierbei nicht mitreden. Auch bei der digitalen Fortbildung der Lehrkräfte gibt es große Lücken, nur an etwas mehr als einem Drittel der Schulen ist das Wissen breit verankert. Und nur jeder zweite Schulleiter hat den Eindruck, dass neu ausgebildete Lehrkräfte fit für den digitalen Unterricht sind. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) will bis Ende 2022 alle Schulen ans Glasfasernetz angebunden haben. Ende des Jahres sollen es 60 Prozent sein.

Aus Sicht des VBE-Landesvorsitzenden Stefan Behlau zeigt die Corona-Epidemie frühere Versäumnisse wie unter einem Brennglas. „Es sollte möglichst eine Digitaloffensive anlaufen, die diesen Namen auch verdient.“ Der Digitalpakt sei nur ein Anschub. Gerade der absehbare Mix aus Präsenzunterricht und Lernen auf Distanz erzwinge größere Investitionen, forderte Behlau: Die Schulen bräuchten mehr Endgeräte und funktionierende Plattformen.