Keeper Wellenreuther: Abschied aus Tilburg

Tilburg (dpa) - Mit einer emotionalen Botschaft hat sich der ehemalige Schalke-Torwart Timon Wellenreuther von seinem niederländischen Verein Willem II Tilburg und den Fans verabschiedet. «Im Sommer werden für mich drei erfolgreiche Jahre bei Willem II zu Ende gehen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir in dieser Zeit so sehr geholfen haben: der gesamte Club und auch allen Fans», schrieb der 24-Jährige am Montag bei Instagram.

Von dpa