Posieren auf Polizeiwagen wird teuer

Hagen (dpa/lnw) - Teures Foto: Nach dem Posieren auf einem geparkten Polizeiwagen am Hagener Hauptbahnhof droht einem 19-Jährigen eine dicke Rechnung. Er habe sich zuerst auf die Motorhaube hingestellt und anschließend hingesetzt, um sich fotografieren zu lassen, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Bundespolizist beobachtete demnach den Betrunkenen am späten Samstagabend dabei, wie er mit seinem Gewicht eine Delle ins Material gedrückt habe. «Die Motorhaube muss jetzt ersetzt werden», betonte der Polizeisprecher. Sie ist mit Folie und Schriftzug versehen. Den Schaden schätzt er auf etwa 500 Euro.

Von dpa