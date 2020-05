Unbekannter zielt auf Mann und trifft Dritten in den Fuß

Duisburg (dpa/lnw) - In Duisburg hat ein Unbekannter auf einen 32-jährigen Mann geschossen - und statt des eigentlichen Ziels einen Passanten in den Fuß getroffen. Der 56-Jährige wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag über den Vorfall berichtete. Die Polizei fahndete zunächst ohne Erfolg nach dem ungefähr 25 Jahre alten Schützen. Hintergründe und Motiv der Tat auf offener Straße waren am Montagnachmittag zunächst unklar. Die Vernehmungen zu dem Vorfall dauerten an. Um was für eine Waffe es sich gehandelt habe, ist ebenfalls Teil der Ermittlungen.

Von dpa