Landesbetrieb: Vermutlich wenig Stau vor dem Brückentag

Eine genaue Prognose sei allerdings schwierig. Es könnte sein, dass mehr Menschen einen Ausflug in die Niederlande unternehmen wollen. Nordrhein-Westfalen hatte die Quarantäne-Vorschrift für Rückkehrer aus den europäischen Nachbarstaaten aufgehoben. Seit Freitag müssen sie nicht mehr für 14 Tage in Quarantäne wegen der Corona-Gefahr.

Nach Einschätzung des ADAC müssen Autofahrer auch in diesem Jahr am langen Himmelfahrtswochenende in Deutschland mit Staus rechnen. Zwar würden die Straßen nicht so voll werden wie in den Vorjahren, weil die Corona-Krise den überregionalen Reiseverkehr immer noch stark einschränke. Dennoch seien die Autobahnen, vor allem in den Ballungsräumen, zeitweise sehr staugefährdet, teilte der ADAC am Montag in der bundesweiten Stauprognose zu Christi Himmelfahrt mit.

Straßen.NRW will wegen einer entspannteren Verkehrssituation vereinzelt Tagesbaustellen einrichten entgegen der üblichen Praxis zum Himmelfahrtswochenende. In der verkehrsärmeren Zeit solle so viel gebaut werden wie möglich, hieß es. «Es sind aber keine Strecken explizit staugefährdet», sagte die Sprecherin auf Nachfrage.