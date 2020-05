Betrüger gestoppt: Tickets und Waren illegal bestellt

Köln (dpa) - Eine Bande soll in großem Umfang Bahntickets und teure Elektronik mit illegal erstandenen Kreditkarten geordert und nie bezahlt haben: Mit Durchsuchungen von zahlreichen Wohnungen in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Rheinland-Pfalz und Bremen haben Ermittler Betrüger gestoppt, die mit ihren kriminellen Geschäften nach bisherigen Erkenntnissen einen Schaden von rund 750 000 Euro verursachten. Drei Beschuldigte kamen in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft in Köln am Montag mitteilte. Weitere Verdächtige seien bekannt, aber noch nicht gefasst, sagte ein Sprecher.

Von dpa