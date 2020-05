Dortmund (dpa/lnw) - Im Fall eines getöteten 41-Jährigen in Dortmund ist ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden. Das Amtsgericht Dortmund habe gegen den 39-Jährigen einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der Körperverletzung mit Todesfolge erlassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der Beschuldigte hatte zuvor eingeräumt, den kleinwüchsigen Mann körperlich misshandelt zu haben. Das Opfer war in der Nacht zu Samstag leblos auf einem Gehweg gefunden worden.

Der Beschuldigte und der 41-Jährige kannten sich, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft erläuterte. «Wir gehen davon aus, dass es im Vorfeld zumindest verbalen Streit gegeben hatte.» Der 39-Jährige habe angegeben, dass er den 41-Jährigen zur Rede stellen wollte. Dann sei es zu der körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Der genaue Tathergang war zunächst noch unklar. Eine Waffe sei nicht zum Einsatz gekommen.

Die Tat hatte sich in der Nacht zu Samstag ereignet, ein Zeuge fand den leblosen 41-Jährigen in der Innenstadt. Zunächst war ein 32-Jähriger festgenommen worden, gegen den sich aber ein erster Verdacht nicht erhärtete. Zeugenhinweise brachten die Ermittler dann auf die Spur des 39-Jährigen, der sich am Sonntag stellte.