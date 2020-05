Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach einem Feuer an einer Autowerkstatt in Essen ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Bei dem Feuer in der Nacht zum Sonntag hätten sich die Flammen auf das Dach und die Fassade ausgebreitet, erklärte die Polizei. Der Schaden sei erheblich.

Von dpa