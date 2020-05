Das Bundesbüdchen ist zurück in Bonn

Bonn (dpa/lnw) - Das denkmalgeschützte «Bundesbüdchen» im früheren Bonner Regierungsviertel steht wieder. Es wurde am Sonntagmorgen von einem Kran an seinen neuen Standort am Rande des Platzes der Vereinten Nationen an der Heussallee aufgestellt. Dieser Fleck befindet sich in Sichtweite des alten Standorts. In den kommenden Wochen müssten noch das Dach, die Zwischenwände und die Einrichtung rekonstruiert werden, sagte der frühere Betreiber des Büdchens, Jürgen Rausch, der Deutschen Presse-Agentur. «Der Wiedererkennungswert muss sehr hoch sein.»

Von dpa