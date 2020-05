Hunderte Menschen in NRW demonstrieren: Corona-Maßnahmen

Auf dem Roncalliplatz fanden sich insgesamt etwa 300 Menschen ein, 200 davon waren zu einer linken Demonstration gegen Verschwörungstheorien angemeldet. Bei 100 weiteren Teilnehmern sei die Zuordnung schwierig gewesen, so die Sprecherin. Bis auf eine Streitigkeit, im Zuge derer der Verdacht auf Körperverletzung geprüft werde, habe es keine Zwischenfälle gegeben. Rund 300 Beamte waren zusätzlich im Einsatz, um die Situation zu überwachen.

In Dortmund fanden zwei Demonstrationen mit 50 beziehungsweise 100 Teilnehmern statt, die laut Polizei friedlich verliefen. In Düsseldorf demonstrierten insgesamt circa 300 Menschen an drei verschiedenen Orten gegen diverse Corona-Maßnahmen, teilte die Polizei mit. Auch hier verlief alles ruhig.

In Aachen waren für den Nachmittag mehrere Demonstrationen angekündigt, darunter eine größere der AfD, bei der rund 100 Teilnehmer erwartet wurden. In Essen demonstrierten 230 Menschen auf einem Parkplatz am Rande der Stadt gegen die Corona-Beschränkungen. Auch hier habe es keine Zwischenfälle gegeben, sagte ein Polizeisprecher.