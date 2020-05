Der 34 Jahre alte Stürmer muss mit seinem Club Antalyaspor in der Türkei noch warten. Er trainiere mit der Mannschaft seit vergangener Woche wieder, berichtete der Ex-Weltmeister. Ein genaues Datum für die Saison-Fortsetzung in der Türkei steht noch nicht fest. Im Gespräch sei der 12. Juni. «Das sind aber nur Spekulationen.»

Als Zuschauer der Bundesliga-Geisterspiele hatte der Ex-Kölner nach eigener Aussage ein «komisches» Gefühl. «Ich habe das schon einmal erlebt in der Türkei. Mit den Fans ist der Fußball schon etwas anderes. Die Fans sind halt der Fußball», sagte Podolski. «Das wird man auch in den nächsten Tagen und Wochen noch merken.»

Am Samstag schaute er sich vor dem Fernseher mit seinem Sohn das Derby von Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04 an. «Er ist Dortmund-Fan, neben dem FC», erklärte Podolski. Die Partie seines Herzensvereins 1. FC Köln werde er am Sonntag in jedem Fall sehen, kündigte er an: «Der FC ist Pflicht.»