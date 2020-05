BVB startet ohne Sancho in das Revierderby gegen Schalke

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund startet ohne Jadon Sancho in das Revierderby gegen den FC Schalke 04 (15.30 Uhr/Sky). Anders als erwartet, sitzt der englische Nationalspieler vom Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga im ersten Spiel nach der zehnwöchigen Corona-Zwangspause zunächst auf der Bank. Sancho hatte schon in der Vorbereitung auf den Neustart über Muskelprobleme in der Wade geklagt. Gänzlich verzichten muss BVB-Coach Lucien Favre auf die Stammkräfte Axel Witsel, Emre Can, Marco Reus und Dan-Axel Zagadou. Den Gästen fehlen Omar Mascarell, Benjamin Stambouli und Ozan Kabak.

Von dpa