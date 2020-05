Getöteter 17-Jähriger: Sondersitzung des Rechtsausschusses

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Rechtsausschuss des Landtags wird sich am kommenden Dienstag (9.00 Uhr) erneut mit dem Fall eines in Bielefeld erstochenen 17-Jährigen beschäftigen. Das bestätigte der Ausschussvorsitzende, Werner Pfeil (FDP), auf Anfrage. Die SPD hatte die Sitzung beantragt, weil sie noch immer Fragen an Justizminister Peter Biesenbach (SPD) hat. Es geht dabei um den mutmaßlichen Täter (18), der vor der tödlichen Attacke auf den 17-Jährigen aus Untersuchungshaft wegen anderer Taten entlassen worden war.

Von dpa