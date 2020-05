Bei Eintreffen an dessen Wohnort am Freitagabend sei der Verdächtige bereits auf der Flucht gewesen. Am Haus sei eine scharfe Schusswaffe gefunden worden. Bei der weiteren Fahndung wurde den Angaben zufolge ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Spezialkräfte aus Bielefeld hätten den Mann an der Polizeiwache festgenommen. Zur Frage, weshalb sich der Mann ausgerechnet in der Nähe der Polizeiwache aufhielt, äußerte sich die Polizei nicht.