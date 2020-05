Köln-Geschäftsführer Wehrle kritisiert Politiker Lauterbach

Berlin (dpa) - Geschäftsführer Alexander Wehrle vom 1. FC Köln hat die Kritik des SPD-Gesundheitspolitikers Karl Lauterbach am Re-Start der Fußball-Bundesliga zurückgewiesen. «Also erstmal bin ich froh, dass Herr Lauterbach das Konzept verstanden hat, dass wir eben engmaschig testen», sagte Wehrle am Freitagabend in der ARD. «Ich glaube, das hat er nicht vorher verstanden.»

Von dpa