Die Filmreihe startet in der Reihenfolge des ursprünglich geplanten Festival-Spielplans am 16. Mai um 19.30 Uhr mit der Freischaltung eines Films über Falk Richter («In My Room»). Tag für Tag zur gleichen Zeit wird dann ein weiteres Porträt auf der Internetseite stuecke.de freigeschaltet. Am 24. Mai sind dann alle Filme noch einmal einen ganzen Tag lang zu sehen. Parallel sind alle acht Texte 14 Tage lang abrufbar.

«Die Filme können weder die Gastspiele noch die Begegnungen vor Ort ersetzen», erklärte die Leiterin der Theatertage, Stephanie Steinberg. Interessierten ermöglichten sie aber einen Einblick in die Arbeit der Autoren.

Der Wettbewerb um den Mülheimer Dramatikpreis war in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesetzt worden. Das Preisgeld wurde auf alle acht Nominierten aufgeteilt. Jeder Autor und jede Autorin erhält 3000 Euro.