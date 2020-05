Gebauer: Alle Schulen sollen bis Ende 2022 an schnelles Netz

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bis Ende 2022 sollen alle Schulen in Nordrhein-Westfalen an ein leistungsstarkes Internet angeschlossen sein. Das sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag in Düsseldorf. Bis Ende 2020 laute das Ziel, 60 Prozent der Schulen an ein schnelles Netz anzuschließen. Zum Vergleich: 2016 habe die Quote erst bei 13 Prozent gelegen. Man wolle die Digitalisierung der Schulen «gut und schnell voranbringen.» Die Lehrer würden weiter geschult. Sie seien während der coronabedingten Schulschließungen «sehr stark im Rahmen der digitalen Aufgaben im Einsatz gewesen». Zuvor hatte es Kritik gegeben, dass für viele Schülerinnen und Schüler auf digitalem Wege ein Unterricht kaum möglich gewesen sei.

Von dpa