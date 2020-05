Stadt Köln beschließt Rettungsschirm für Lit.Cologne

Köln (dpa/lnw) - Die Stadt Köln hat einen Rettungsschirm für das existenzbedrohte Literaturfestival Lit.Cologne beschlossen. Das wegen der Corona-Krise abgesagte Festival solle mit bis zu 500 000 Euro unterstützt werden, sagte ein Sprecher am Freitag. Das habe der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag auf Vorschlag der Verwaltung beschlossen. Mit dem Zuschuss soll demnach die Weiterentwicklung und Neuaufstellung des Festivals gesichert werden.

Von dpa