Jugendherbergen: 140 von 450 sollen nächste Woche öffnen

Detmold (dpa) - 140 von bundesweit 450 Jugendherbergen sollen in der kommenden Woche wieder den Betrieb aufnehmen. Das sagte ein Sprecher des Deutschen Jugendherbergswerk am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Häuser mussten nach Anweisungen der Bundesländer wegen der Corona-Pandemie im März schließen. In der Regel laufen die Erlasse am Montag (18. Mai) aus. Welche Jugendherbergen jetzt genau wieder an den Start gehen, steht noch nicht fest.

Von dpa