Hamm (dpa/lnw) - In Hamm ist die aufwendige Suche nach einem ausgebrochenen Pfau mit Erfolg zu Ende gegangen: Der «polizeilich gesuchte Ziervogel» - so die Polizei - wurde am späten Donnerstagabend auf dem Flachdach eines Supermarktes wieder eingefangen und zurück in sein Gehege gebracht. Der Ausreißer sei «erschöpft, aber sichtlich zufrieden», meinte ein Sprecher.

Von dpa