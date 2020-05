Heiteres Wochenende mit Sonne, Wolken und frischen Nächten

Essen (dpa/lnw) - Teilweise wolkig, sonst heiter bis sonnig: Nordrhein-Westfalen erwartet ein freundliches Wochenende mit Temperaturen um die 20 Grad. «Der Niederschlag wird sich sehr in Grenzen halten», sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes am Freitag. Nur im Norden des Landes wird am Freitag mit einigen Schauern gerechnet. Die Höchstwerte reichen bis zu 17 Grad an der Kölner Bucht. In Münster und im Bergland wird es bis zu 14 Grad warm.

Von dpa