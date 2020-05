Mann stürzt Abhang an Wupperufer hinunter

Wuppertal (dpa/lnw) - Ein Mann ist in Wuppertal am Ufer der Wupper einen Abhang heruntergestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die Feuerwehr musste den 47-Jährigen nach eigenen Angaben in der Nacht zu Freitag mit einem Rettungsboot und einer Drehleiter bergen. Die Unfallursache war laut Polizei zunächst unklar. Für die Rettungsarbeiten sei der Betrieb der Schwebebahn eingestellt worden, teilte die Feuerwehr mit. Der Mann kam in eine Klinik.

Von dpa