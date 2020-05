Bonn (dpa) - Schlagersänger Heino (81) spielt heute abend (20.45 Uhr) ein selbst für ihn und seine lange Karriere recht einzigartiges Konzert: In Bonn tritt der «Blau blüht der Enzian»-Sänger vor einem Publikum in Autos auf. Seine Fans sitzen in ihren Wagen und hören Heinos Stimme über eine Radio-Frequenz. Hupen ist streng verboten, Fenster müssen geschlossen bleiben. Die Veranstalter wollen so trotz der Corona-Pandemie Livekonzerte ermöglichen. «Ich dachte in 60 Jahren im Showbusiness habe ich schon alles hinter mir», erklärte Heino. «Aber Autokonzerte sind selbst für mich Neuland.» Mit ihm sollen zwei Samba-Tänzerinnen auf der Bühne stehen.