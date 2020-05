Rote Linien für Bonner Flüchtlingsunterkunft wegen Corona

Bonn (dpa/lnw) - In der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge des Landes NRW in Bonn werden die Bewohner wegen einer Reihe von Corona-Fällen mit roten Linien in getrennte Wohnbereiche aufgeteilt. Auf Grundlage eines «Seperationskonzeptes» seien dabei zwei Bereiche für bestätigte Fälle und vier für Verdachtsfälle sowie Kontaktpersonen vorgesehen, teilte die Bezirksregierung Köln am Donnerstag mit. «Die imaginären Wohngrenzen werden durch rote Linien und Absperrbänder markiert und das Sicherheitspersonal erhöht.»

Von dpa