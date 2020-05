Scharrenbach: NRW zieht Konsequenzen aus Corona-Fällen in der Fleischbranche

Frau Scharrenbach, über die Welle der Corona-Infektionen bei Westfleisch in Coesfeld ist die prekäre Unterbringung der Werkvertragsarbeitnehmer in den Blick gerückt: Wo liegen aus Ihrer Sicht die Probleme?

Scharrenbach: Wir haben das bisher unter dem Aspekt der Zuwanderung aus Südosteuropa beobachtet. Mit den Kommunen haben wir unter dem Aspekt der Bauordnung und Wohnungsaufsicht versucht, uns die Unterkünfte anzusehen. Rheda-Wiedenbrück hat das zum Beispiel intensiv genutzt, 2018 hat die Stadt in 352 Fällen das Wohnungsaufsichtsgesetz angewendet. Wir haben aber unverändert Lücken im Bundesgesetz: Es fehlt eine Pflicht für Arbeitgeber, wenn sie Leiharbeiter beschäftigen, diese anzumelden. Städte und Gemeinden wussten und wissen teilweise nicht, wo Sammelunterkünfte sind. Das muss im Bundesmeldegesetz geändert werden. Eine weitere Überlegung geht dahin, ob und wenn ja, Unternehmen dazu gebracht werden können, dass sie ihre Leiarbeitnehmer in adäquaten Wohnverhältnissen unterbringen.

Wie funktioniert denn das System der Subunternehmer, die man ja jetzt schon in die Verantwortung nehmen könnte?

Scharrenbach: Wir wissen aus den Kommunen, dass die Eigentümer von Immobilien schnell wechseln, sobald die Behörden sich die Unterkünfte genauer ansehen. Das sind Sub-Sub-Sub-Strukturen: Wenn sie eines Eigentümers habhaft geworden sind, geht die Immobilie an den nächsten. Das erschwert die Überwachung. Deshalb wollen wir eine Verbindung schaffen zwischen dem Arbeitgeber als Nutzer der Arbeitskraft und der Pflicht, für angemessene Wohnverhältnisse zu sorgen.

Enger Spielraum für Kontrollen der Unterkünfte

Zu viele Betten oder gar Schimmel in den Räumen, wie jetzt in Bochum entdeckt – das sind unwürdige Umstände. Haben die Kommunen eine ausreichende Handhabe?

Scharrenbach: Ja, die Instrumente sind da, und die Kommunen wenden sie auch an. In Duisburg war lange ein Schwerpunkt, viele andere Kommunen folgen. Jetzt bringt die Pandemie neue Anforderungen und Möglichkeiten des Gesundheitsschutzes, das zu kontrollieren.

Unter welchen Bedingungen können die Behörden die Unterkünfte sonst kontrollieren?

Scharrenbach: Die Unverletzlichkeit der Wohnung ist ein Grundrecht. Wenn es aber um Fragen der Bauordnung geht, stehen Brandschutz, Licht oder Lüftung im Fokus: Dann greift ein Sonderrecht, bei dem Mieter die Kontrolleure einlassen müssen. Es muss aber verhältnismäßig sein. Bei Sammelunterkünften ist das anders als bei normal genutzten Wohnungen. Deswegen haben wir im deutsch-niederländischen Grenzraum bewusst gesagt, wir stellen es in das Ermessen der Behörde. Die Empfehlung ist hier die Unteren Bauaufsichtsbehörden und die Wohnungsaufsicht der Gemeinde bei Kontrollen zu beteiligen.

Bauarbeiter und Erntehelfer im Blick

Die so genannten Problemimmobilien in den größeren Städten sind schon lange im Fokus. Hatte niemand die kleineren Städte und Gemeinden im Blick?

Scharrenbach: Nein, die Städte nutzen ihre Möglichkeiten inzwischen. Dazu ermutige ich sie auch, die vorhandenen Rechte auch anzuwenden. Von den Landräten in Münsterland etwa höre ich, dass sie mit den Instrumenten des Baurechts keine Schwierigkeiten haben. Aber sie müssen wissen, wo die Menschen wohnen. Das betrifft die Frage der Meldepflicht.

Neben der Fleischbranche stellt sich die Problematik der Unterbringung auch bei Erntehelfern und Bauarbeitern. Werden das weitere Schwerpunkte?

Scharrenbach: Für die Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft gilt der gleiche Erlass wie in der Fleischbranche. Wir haben parallel die Bauunternehmen mit einem Erlass darauf hingewiesen, dass sie für Saisonkräfte und ausländische Arbeitnehmer die Vorschriften zur Unterbringung einhalten müssen.

Corona stoppt Kommunalwahlen nicht

Sie sind auch Kommunalministerin: Wie bewerten Sie die Forderungen, die am 13. September geplante Kommunalwahl aus Hygienegründen zu verschieben?

Scharrenbach: Die Städte und Kreise haben die bisher notwendigen Grundlagen gelegt. Mit den aktuellen Lockerungen der Corona-Auflagen kann der Termin eingehalten werden: Die Kommunalwahl ist unter Einhaltung aller Hygieneregeln organisierbar genauso wie die Stichwahlen auch.

Betrifft das auch die Aufstellung der Kandidaten und den Wahlkampf?

Scharrenbach: Die Versammlungen für die Kandidatenaufstellung sind seit dem 20. April erlaubt. Möglich sind seit dem 11. Mai auch politische Veranstaltungen, ebenso Wahlkampf, Infostände und Haustürbesuche. Grundlage für alle Aktivitäten sind natürlich die Einhaltung der Hygieneregeln.

Die Frist zur Aufstellung der Kandidaten ist jetzt kurz: Ist da noch Luft?

Scharrenbach: Die Frist endet am 16. Juli, den Termin haben wir in diesem Jahr – vor Corona - elf Tage nach vorne verlegt. Derzeit sprechen wir darüber, ob wir die Frist wieder um elf Tage nach hinten verlegen. Das wäre eine gesetzliche Änderung.

„Abrutschen in Nothaushalt verhindern“

Die Kosten der Corona-Krise sind noch nicht absehbar, aber schon jetzt fürchten viele Kämmerer den Kassensturz: Geplante Investitionen müssen warten, weil Ausgaben steigen und Einnahmen wegbrechen. Wie bewerten Sie die Lage?

Scharrenbach: Wir haben im Landeskabinett schon am 31. März einen Acht-Punkte-Plan als Kommunalschutzpaket verabschiedet. Uns war klar, dass die steuerpolitischen Hilfsmaßnahmen für die Kommunen sinkende Erträge bedeuten. Beim Gesundheitsschutz und in der sozialen Infrastruktur sind aber die Ausgaben gestiegen. Als nächsten Schritt wollen wir die Grundlage legen, dass die Kommunen die Corona-bedingten Schäden ausweisen können, damit die Haushalte genehmigungsfähig bleiben. So können wir eine Situation wie nach der Finanzkrise verhindern, als die Kommunen reihenweise in die Haushaltssicherung und in Nothaushalte abgerutscht sind. Dazu wird auch gehören, dass das Land die Corona-bedingten Schäden anteilig aus dem NRW-Rettungsschirm begleichen wird.

Sie sagen anteilig: Unterstützen sie die Forderung nach einem Rettungsschirm von Bund und Ländern?

Scharrenbach: Es wäre sehr zu begrüßen, wenn der Bund sich auch für die kommunale Ebene öffnet. Der Rettungsschirm des Bundes bietet derzeit keine Hilfen für öffentliche Gesellschaften – nicht mal in der Verkehrsinfrastruktur. Das haben wir als Land übernommen und liegt beim Landtag mit dem zweiten Nachtragshaushalt. Wir fordern vom Bund, die öffentlichen Unternehmen nicht schlechter zu stellen als die privaten. Aber da gibt es gar keine Bewegung. Hinzu kommt: Mit dem ersten Corona-Paket hat der Bund den Kommunen eine zusätzliche Belastung – etwa für Sozialleistungen – von 2,1 Milliarden Euro auferlegt. So funktioniert das aber nicht, so kann man das nicht machen. Der Bund muss sich öffnen und einen Ausgleich schaffen.

„Keine Krise nach der Krise“

Vor Corona haben wir über einen Altschuldenfonds und über gleichwertige Lebensverhältnisse gesprochen. Was bleibt davon jetzt noch übrig?

Scharrenbach: Das wird eine spannende Frage: Schon vor Corona gaben die Eckpunkte des Bundeshaushalts für 2021 keine Aussagen zur immer wieder vertonten Altschuldenhilfe des Bundes drin. Das ist kein gutes Signal. Die Frage wird sein, ob die Länder den Bund in den kommenden Wochen bewegen können, sich für die Kommunen zu öffnen und nicht immer neue Leistungsgesetze zu beschließen, ohne die mit Geld zu hinterlegen. Die kommunale Selbstverwaltung kann nur funktionieren mit finanzieller Handlungsfähigkeit. Wir tragen als Land dazu bei, jetzt muss sich der Bund bewegen. Denn alle Maßnahmen der Landesregierung haben das Ziel, dass wir bestmöglich aus dieser Krise wieder herauskommen und keine Krise nach der Krise kriegen.

Wenn absehbar die Steuereinnahmen sinken, wird sich das aber auf Haushalte und Schlüsselzuweisungen des Landes auswirken: Heißt das, wir müssen den Gürtel enger schnallen?

Scharrenbach: Wir warten auf die Steuerschätzung an diesem Freitag. Die enthält zwar Fingerzeige, eine verlässlichere Prognose soll die Sondersteuerschätzung im August bringen. Dann wird man sehen können, was das für den kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2021 bedeuten würde. Für das laufende Jahr stehen die Summen fest, das Geld fließt. Klar ist aber, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit die Einkommensteuer, die Körperschaftssteuer und die Umsatzsteuer sinken werden. Daran haben die Gemeinden auch Anteile. Wenn wir aber die Corona-Schäden heraus rechnen können, gehe ich davon aus, dass wir die Haushalte tragfähig halten können.