Arbeitsunfall: Schweißroboter verletzt Mann tödlich

Bergneustadt (dpa/lnw) - In Bergneustadt ist ein Mann bei der Arbeit durch einen Schweißroboter so stark verletzt worden, dass er gestorben ist. Der 54-Jährige habe sich in dem Gefahrenbereich des Roboters aufgehalten und sei dabei von einem Maschinenteil getroffen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Gummersbacher sei am Mittwoch noch vor Ort gestorben. Üblicherweise stoppe der Roboter bei der Annäherung eines Menschen. Die Umstände des tödlichen Arbeitsunfalles wurden den Angaben eines Sprechers nach noch ermittelt. Das Amt für Arbeitsschutz sei in die Ermittlungen involviert.

