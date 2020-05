Attacke in Obdachlosenunterkunft: Täter flüchtig

Köln (dpa/lnw) - Die Polizei Köln fahndet nach einem 18-Jährigen, der einen 41-Jährigen in einer städtischen Unterkunft lebensgefährlich verletzt haben soll. Das Opfer kam am Mittwochabend ins Krankenhaus und war am Donnerstag außer Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Nach dpa-Informationen stritten sich die zwei Männer in einer Obdachlosenunterkunft. Als der Streit eskalierte, soll der 18-Jährige mit einem Gegenstand auf den 41-Jährigen eingeschlagen haben. Nach der Attacke floh der junge Mann laut Ermittlern. Weitere Informationen wurden am Donnerstag zunächst nicht bekannt.

Von dpa