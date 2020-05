Frauen verdienen etwa 21 Prozent weniger Geld als Männer

Düsseldorf (dpa/lnw) - Frauen in Nordrhein-Westfalen haben im vergangenen Jahr durchschnittlich rund 21 Prozent weniger Geld verdient als Männer. Ihr durchschnittlicher Bruttoverdienst pro Stunde lag bei 17,36 Euro, bei den Männern waren es 21,90 Euro, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. In den vergangenen dreizehn Jahren habe sich der Verdienstunterschied damit um drei Prozent verringert.

Von dpa