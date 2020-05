Mann ohne Maske pöbelt im Supermarkt und spuckt

Bochum (dpa/lnw) - Ein Mann soll sich der Maskenpflicht in einem Bochumer Supermarkt widersetzt, rassistisch gepöbelt und schließlich einen Mitarbeiter des Geschäfts angespuckt haben. Das berichtete die Polizei am Donnerstag. Der 64-Jährige habe am Mittwoch den Supermarkt ohne einen Mund-Nasen-Schutz betreten wollen. Als ein 21-Jähriger Security-Mitarbeiter den Bochumer auf die Corona-Maskenregel aufmerksam gemacht habe, sei er von dem Tatverdächtigen rassistisch beleidigt worden. Daraufhin sei der 64-Jährige von dem Supermarkt-Angestellten (36) gebeten worden, das Geschäft zu verlassen. Der 64-Jährige habe diesem dann «gezielt ins Gesicht gespuckt», so die Polizei.

Von dpa