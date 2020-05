Besucher stürmen in Corona-Zeiten den Wald

Verstärkt kämen auch tagsüber ganze Familien - da Kinder oft nicht zur Schule müssten - Nachmittage, der Freitag und der Samstag hätten sehr an Beliebtheit zugelegt, sagte der Regionalforstamtsleiter Rhein Sieg Erft, Uwe Schölmerich, zu den Ergebnissen der Studie. «Wir freuen uns über die Wertschätzung», betonte er. Allerdings seien die Besuchermengen gerade in der jetzigen Zeit, in der die Tiere ihre Jungen bekommen, nicht unkritisch. Besucher sollten auf den Wegen bleiben, da Tiere sonst beunruhigt würden. Freilaufende Hunde könnten Bodenbrüter vertreiben. Radfahrer seien in NRW ohnehin verpflichtet, auf festen Wegen zu bleiben.

Die Untersuchung der Besucherzahlen im Kottenforst hatte im März 2019 mit einer automatischen Lichtschranken-Zählstelle begonnen. Eigentlich sollte die Studie Ende Februar dieses Jahres enden. Da sich dann die Corona-Pandemie ausbreitete, setzten die Forscher die Untersuchung aber fort und konnten so Besucherzahlen vor und in der Pandemie vergleichen.