Theater mit Abstand: Schauspielhaus baut Sitzreihen aus

Die Bestimmung des Abstandsgebots sei prägend, sagte Schulz. «Die 1,50 Meter gelten für den Probenbetrieb, für die Vorstellung auf der Bühne, für den Zuschauerbetrieb.» Die neue Bestuhlung sei für die Reservierung der Karten eine Herausforderung. Die kleinen Spielstätten sollen zunächst nicht genutzt werden.

An dem Theater ruht der Spielbetrieb seit dem 13. März und wird in dieser Saison nicht mehr aufgenommen. Die nächste Spielzeit ist zunächst nur vorsichtig bis zum Jahresende geplant. Eröffnet wird am 3. September mit der Uraufführung von «Hyper Real» der Regisseurin und Choreographin Constanza Macras. Um die Bühnenarbeiten zu verringern, sollen mehr Stücke hintereinander gespielt werden.