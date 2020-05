Kunde verwüstet bei Streit um Maskenpflicht Geschäft

Iserlohn (dpa/lnw) - Bei einem Streit um die Maskenpflicht in einer Tankstelle in Iserlohn soll ein 44-Jähriger den Verkaufsraum verwüstet und eine Angestellte verletzt haben. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag hatte die 20-Jährige den Kunden zwei Mal darauf hingewiesen, seine Maske richtig anzuziehen. Daraufhin habe der Mann am Mittwochabend die Schutzscheibe am Tresen eingeschlagen und die Mitarbeiterin dabei verletzt. Zudem trat er laut Polizei gegen Aufsteller und räumte Waren aus den Regalen ab.

Von dpa