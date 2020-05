Kölner Uth zur Fitness: Werden ein paar Spiele brauchen

Köln (dpa/lnw) - Der Kölner Profi Mark Uth fiebert dem ersten Auftritt nach der Corona-Pause in der Fußball-Bundesliga entgegen, dämpft aber in Hinblick auf das sportliche Niveau die Erwartungen. «Wir freuen uns, nach der langen Zeit wieder auf den Platz zu kommen. Ich glaube aber, dass wir noch nicht so fit sind wie früher», sagte der 28-Jährige vor dem Auftaktspiel gegen den FSV Mainz 05 mit dem ehemaligen FC-Coach Achim Beierlorzer (Sonntag, 15.30 Uhr/Sky).

Von dpa