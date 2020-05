Falscher Klempner und Komplize bestehlen 80-Jährige

Soest (dpa/lnw) - Ein falscher Klempner hat eine Rentnerin in Soest um ihren Schmuck gebracht. Der angebliche Handwerker klingelte an der Wohnung der 80-Jährigen und behauptete, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als Grund nannte er, dass bei Nachbarn schon «braune Brühe» aus dem Hahn laufe. Die Frau ließ den Mann herein, aber eigentlich nicht aus den Augen. Nach einer halben Stunde sei alles erledigt gewesen. Erst einen Tag später - am Mittwoch - bemerkte sie, dass Gold- und Silberschmuck fehlt.

Von dpa