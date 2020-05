Nach Schlachthöfen sind Erntehelfer im Blick

Düsseldorf -

Die Betten standen zu dicht beieinander, die Schlafräume waren zu klein und teilweise mit Schimmel befallen. So klingt der Befund der Kontrolleure in den Unterkünften von Werkvertragsarbeitnehmern eines Bochumer Schlachthofs. Von 125 auf das Coronavirus getesteten Personen waren 22 infiziert, konnten sich aber nicht isolieren: Dieses Zwischenergebnis einer Kontrolle schilderte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch im Fachausschuss des Landtags.