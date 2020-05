Nach Verfolgung: Täter werfen Puzzle mit Geld in Flur

Essen (dpa/lnw) - Ein vor der Polizei mit einem Auto geflohenes Paar hat beim Einrücken der Beamten ein Kinderpuzzle in den Flur geworfen - und in der Packung befand sich ein fünfstelliger Geldbetrag. Das berichtete die Polizei am Mittwoch. Im Auto des Paares (35/32) fanden die Polizisten fremde Dokumente und EC-Karten sowie Drogenzubehör. Die genaue Höhe des Geldbetrags in der Puzzle-Packung blieb zunächst unklar.

Von dpa