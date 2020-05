Zählaktion: Teilnehmerrekord bei «Stunde der Gartenvögel»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Rekord in Zeiten von Corona: An der diesjährigen «Stunde der Gartenvögel» haben in Nordrhein-Westfalen 23 000 Menschen teilgenommen. Den Rekord führte der stellvertretende Vorsitzender und Ornithologe beim Naturschutzbund NRW, Heinz Kowalski, auch auf die Corona-Maßnahmen zurück: «Viele mussten zuhause bleiben und haben sich mit ihrer heimischen Natur stärker auseinandergesetzt», erklärte er am Mittwoch.

Von dpa