NRW beliebt bei ausländischen Unternehmern

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen haben sich im vergangenen Jahr mehr als 400 ausländische Unternehmen neu angesiedelt oder erweitert. Es habe 427 ausländische Direktinvestitionen («Foreign Direct Investments») gegeben, wie das NRW-Wirtschaftsministerium unter Berufung auf eine Bilanz der landeseigenen Wirtschaftsförderungsgesellschaft NRW.Invest am Mittwoch mitteilte. Spitzenreiter unter den ausländischen Unternehmern ist erstmalig die Türkei mit 73 Projekten in NRW, gefolgt von China mit 65 Investitionen.

Von dpa